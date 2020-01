Bavure policière filmée par un youtubeur moto

Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 3681 Karma: 3138

Contexte, il a une gopro sur son casque pour filmer ses déplacements ( rien d'illégal ) il s'arrête à un feu rouge et devant lui se déroule une interpellation musclé de la police.

Un policier lui dit de dégager avec sa moto.. il avance un peu mais reste sur place puisque le feu est rouge..

Au final les policiers le rejoigne et commencent à mettre des coups dans sa caméra, à le pousser faisant tomber sa moto par terre et déchirer son t-shirt.. puis un policier détruit sa caméra au sol avec sa matraque.





BON VS MAUVAIS FLICS (Violences policières)

Contribution le : Aujourd'hui 00:17:07