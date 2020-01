Problème avec une vieille chaîne Youtube

Je poste trop Inscrit: 27/06/2006 14:20 Post(s): 20691 Karma: 76





Chose improbable en retournant voir cette vidéo par nostalgie, je me rends compte que ma chaîne n'a plus le nom de mon pseudo mais de celui d'un autre "Juergen Pfrengle" et que toutes mes vidéos mises en ligne sur cette chaîne sont mélangé avec les vidéos de nouvel acquéreur...







Comment expliquer ça ? Que faire pour changer ? ...



Contribution le : Aujourd'hui 02:55:50