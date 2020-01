Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Colombes : il prend feu en voulant brûler une voiture de police 4 #1

Via Un homme a essayé de brûler une voiture de police, à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Il a finalement été victime d’un impressionnant retour de flamme.Il incendie une voiture de la police municipale de Colombes et prend feu lui aussi ! https://t.co/fxICTLYoXF

