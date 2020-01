Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1333 Karma: 1023 En situation d'atmosphère irrespirable, un pompier fait le test de passer entre les échelons d'une échelle - simulant un espace réduit - équipement compris.









Il s'agit d'une technique également utilisée en spéléologie. A ne pas réaliser sans son binôme au risque de rester coincé.

