Koreus Jouer au bowling ivre 2 #1

Webhamster







https://t.co/VuxGVGnQe8 Jouer au bowling ivre #nutshot

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:00

koikoi_koi Re: Jouer au bowling ivre 0 #2

Koluche

Du coup il a les balls in

Contribution le : Aujourd'hui 13:49:40

gonorrhus Re: Jouer au bowling ivre 0 #4

Je suis accro Inscrit: 04/01/2017 19:08 Post(s): 862 (J'ai joué au bowling pas mal de fois, mais jamais à jeun.)



Donc en gros, au début de la vidéo, il y a trois boules, et à la fin il n'en reste qu'une ? Sacré combat de gladiateurs ça !

Contribution le : Aujourd'hui 14:19:57