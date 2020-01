Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

koikoi_koi course poursuite motard vs cheval 3 #1

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6560 Karma: 16427 Un motard aide une cavalière a ratrapper son cheval qui s'est emballé.





Le conducteur voit ÇA et appuie immédiatement sur l'accélérateur. Après, il devient un héros.

Contribution le : Aujourd'hui 13:38:49

defds Re: course poursuite motard vs cheval 2 #2

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1163 Karma: 806 le pire titre de vidéo youtube ever !

Contribution le : Aujourd'hui 13:46:44

LeFreund Re: course poursuite motard vs cheval 1 #3

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2493 Karma: 6295 koikoi_koi désolé mais c'est un DJP en article :



Bonne année quand même



*Pif paf pouf* désolé mais c'est un DJP en article : https://www.koreus.com/video/scooteriste-cheval-fuite.html Bonne année quand même*Pif paf pouf*

Contribution le : Aujourd'hui 14:11:51

koikoi_koi Re: course poursuite motard vs cheval 1 #4

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6560 Karma: 16427 LeFreund rhoo c'est pas vrai!!! Je le savais mais je pensais que s'en était une autre... puisque partagée il y a 5 jours



edit bonne année à toi aussi rhoo c'est pas vrai!!! Je le savais mais je pensais que s'en était une autre... puisque partagée il y a 5 joursedit bonne année à toi aussi

Contribution le : Aujourd'hui 14:22:49

Le sujet est verrouillé