Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Les vœux de joie de Charline Vanhœnacker et Guillaume Meurice 2 #1

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 998 Karma: 84 Pour 2020, c'est une présidence paritaire qui nous offre ses vœux joyeux avec Charline Vanhœnacker et Guillaume Meurice, accompagnés à la guitare par Frédéric Fromet.





Contribution le : Aujourd'hui 15:20:05