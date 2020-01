J'ai entendu Squeezie faire prout

Options du sujet Imprimer le sujet

Mettez pause à 1:17 et regardez un peu les onglets



Ceci dit la vidéo porte bien son titre ! Mettez pause à 1:17 et regardez un peu les ongletsCeci dit la vidéo porte bien son titre !

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1166 Karma: 808 Est ce que c'est techniquement possible de péter en parlant ?



réponse A: c'est de la science fiction!



réponse B: oui, mais on dit "parler en pétant".

On voit sur l'écran un raccourci vers le site "nauséabond d'extrême droite qui rappelle les heures sombres" : Égalité et réconciliation.



C'est ça l'histoire, voilà voilà...



Et le titre est une référence à une "punshline" du fondateur du site.



Moi j'trouve ça pationnant ! On voit sur l'écran un raccourci vers le site "nauséabond d'extrême droite qui rappelle les heures sombres" :C'est ça l'histoire, voilà voilà...Et le titre est une référence à une "punshline" du fondateur du site.Moi j'trouve ça pationnant !

