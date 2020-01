Je suis accro Inscrit: 15/03/2012 00:52 Post(s): 724 Karma: 596





La description est épique :

Citation : Un film proposé par le professeur PhysaFilm, éminent chercheur scientifique diplômé de la prestigieuse école de recherche sur les Fours A Klystron Énergisant (F-A-K-E) et

How to make ice cube with a microwave oven.

Ce documentaire nous montre comment il est possible, dans certaines conditions, de faire fonctionner un four à micro-ondes dans un mode particulier permettant de produire du froid.

C'est la face cachée du four à micro-ondes.





Comment faire des glaçons au micro-ondes - Electricité Energie gratuite Petite perle qui n'a pas l'air d'être encore passée.La description est épique :Citation :Comment faire des glaçons au micro-ondes - Electricité Energie gratuite

Contribution le : Aujourd'hui 02:21:46