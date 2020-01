Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fait fermer tous ses comptes 3 #1

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 999 Karma: 91 Après s'être plainte sur Twitter de la lenteur du service client de sa banque, une libraire s'est vue fermer tous ses comptes. La Société Générale, sa banque, est même allée jusqu'à fermer les comptes bancaires de son conjoint et de ses enfants.





Contribution le : Aujourd'hui 11:32:25

CrazyCow Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fait fermer tous ses comptes 2 #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13272 Karma: 14974

Je crois bien que les autres y sont passés, si si. C'est temps d'embaucher un Community Manager à la Société GénéraleJe crois bien que les autres y sont passés, si si.

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:49

papives Re: Une libraire critique sa banque sur Twitter et se fait fermer tous ses comptes 0 #5

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5391 Karma: 1470 Avec un bon avocat elle pourrait se sucrer au dépents de la S.G. Eux peuvent tout se permettre mais surtout, pas de critique à leur égard. Il y a beaucoup à en dire mais je n'ai pas le temps.

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:39