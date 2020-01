Options du sujet Imprimer le sujet

psikopate



HORRIBLE NIRVANA COVERS



je sais,c'est facile de se moquer...



_Spo0n_ Re: Nirvana...on en est loin 0 #2

J'en poste une réussi pour guérir les oreilles après cette purge, mais bon c'est quand même des jeunes ils sont juste débutant







defds Re: Nirvana...on en est loin 0 #3

La 3eme en vidéo est quand même pas mal, enfin je trouve que c'est une super idée que de reprendre les codes du clip

