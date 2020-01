Prof de français en Corée du nord

Je masterise ! Inscrit: 30/03/2012 20:53 Post(s): 2045 Karma: 1592



Un enseignant français en Corée du Nord | Archive INA



Vous pensiez avoir une pression au boulot ? Attendez de voir ce prof en Corée du Nord héhé

D'ailleurs, il est dit qu'il est arrivé il y a 9 mois, or les élèves étudient le français depuis 4 ans. Ma question est donc : où est passé l'ancien prof ? Mystère et boule de riz !

PS : Ce reportage date d'il y a 13 ans donc je ne sais pas comment ça a évoluer depuis mais je l'ai jugé assez récent pour le poster ici (j'ai remarqué que les koreusiens n'aiment pas les vidéos qui datent donc je me justifie d'avance :D).

Contribution le : Aujourd'hui 01:15:34