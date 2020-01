Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Une guitare super mario fabriquée avec 10000 bâtons de glace

Inscrit: 09/10/2011

Super Mario Guitar made from 10,000 popsicle sticks.

yayabe Re: Une guitare super mario fabriquée avec 10000 bâtons de glace

Inscrit: 28/11/2013
chouette boulot!

mais je doute un peu de la tenue de l'accord avec le fil dans ce sens...

koikoi_koi Re: Une guitare super mario fabriquée avec 10000 bâtons de glace

Inscrit: 30/08/2016

Mais tout ça pour se rendre compte qu'il ne sait pas jouer Magnifique travail !!!Mais tout ça pour se rendre compte qu'il ne sait pas jouer

dioux Re: Une guitare super mario fabriquée avec 10000 bâtons de glace

Inscrit: 24/05/2010
Quelle prise de tête !



Du beau boulot certe , mais pq avec des bâtonnets (à la con) ?



A mon avis, ca restera bien plus un objet décoratif qu'autre chose.

