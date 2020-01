Options du sujet Imprimer le sujet

El_taquetinho Le but gag concédé par l'OM contre Trélissac en Coupe de France 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/06/2012 13:34 Post(s): 1000 Karma: 99 L'OM a concédé l'ouverture du score après seulement 19 secondes de jeu contre Trélissac, club de National 2. Un but inscrit par Abdoulaye Diaby, qui a contré le dégagement de Yohann Pelé



