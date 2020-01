Rapidité de propagation d'un incendie (Australie)

Options du sujet Imprimer le sujet

Bush Firestorm

Contribution le : Aujourd'hui 16:58:02

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6584 Karma: 16530 Le gros problèmes de ces incendies c'est qu'en plus de la sécheresse qui a préparé le terrain, des vents violents attisent les brasier. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 18:21:13