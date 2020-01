C'est quoi le format A4 et pourquoi 210x297 mm? (Lanterne Cosmisque)

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 5753 Karma: 1164

Avant j'utilisais toujours du A4.. Après j'ai surtout grandit avec du format Lettre et je travaille avec..



Maintenant quand je reprends du A4 je trouve les feuilles trop étroites et trop longues.. Et alors peut pratique ^^ (les classeurs qui vont avec sont trop longs aussi je trouve..)



Sinon je comprends qu'ils l'ont basé sur un travail logique! Intéressant.

Contribution le : Aujourd'hui 17:52:50