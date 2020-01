Nancy - Timelaps d'une année (2019-2020)

Je viens d'arriver Inscrit: 31/12/2019 09:53 Post(s): 1

Que donnerait un visuel d'une année à Nancy qui défile en quelque minute ? C'est ce que j'ai voulu montrer avec ce film.

A travers les yeux des 3 Webcams (Place Stanislas et Place Carrière) de la ville, voici un Timelaps de toute l'année 2019 condensée en moins de 8 minutes.

C'est au total plus de 130 000 photos qui ont été capturées tout au long de l'année pour réaliser ce projet, parfois au bon vouloir desdites caméras et des aléas de leurs fonctionnements et de leurs qualités.

Montage et démontage du jardin éphémère, de la roue, du sapin... tout y est.





Nancy - Timelaps 2019 -2020

