Le Grand Jeu de la Nouvelle Page [Saison 2020]

But du jeu : Lorsque, par hasard vous créez une nouvelle page dans un sujet existant (autrement appelé topic), vous pouvez vous manifester ici



Règlement :



#1 - Afin qu'une Nouvelle-Page soit validée, le Nouveau-Pageur doit accompagner sa revendication de l'url du post ayant créé une nouvelle page. (©Jeu des DJPs)



#2 - Les points sont attribués aux membres qui se manifestent d'eux-même. Aucun membre ne peut prétendre inscrire un Nouveau-Pageur sans son consentement. (©Jeu des DJPs)



#3 - Le Nouveau-Pageur doit revendiquer sa Nouvelle-Page dans les 24 heures qui suivent la création de la nouvelle page. (©Jeu des DJPs)



#4 - Le classement est actualisé au fil des posts par les Nouveaux-Pageurs eux-mêmes. Une fois que vous revendiquez une Nouvelle-Page, vous postez le classement actualisé à la suite de votre message. (©Jeu des DJPs)



#5 - Les nouvelles pages créées dans la section « Topics au goût de Flood » du forum, et sur ce même topic ne peuvent pas être revendiquées (revendiception).







Classement fin 2019

Baba-Yaga : 48

Avaruus : 47

ouzvig : 25

Takateck : 4

petrou : 3

fluffy : 2

r8dsn0w : 2

PurLio : 1





Après un combat acharné et passionnant entre les deux têtes de classement, suivi et commenté par des millions de spectateurs exaltés (cela va sans dire), Baba-Yaga finira par l'emporter à un minuscule point près. Un air de déjà vu ? Le suspense aura néanmoins été intense car, jusqu'au bout, Avaruus se sera accroché. Mais son amour des fêtes de fin d'année, des huîtres, de l'alcool et des bûches aura pesé trop lourd sur son estomac et endormi sa vigilance. Le vilain bras de Baba-Yaga, qui l'a agrippé ou repoussé (selon la situation) à plusieurs reprises pour le maintenir à la seconde place, aura également magistralement accompli son devoir.



Bravo à ouzvig également, qui n'aura pas démérité : en effet, parti bien après Avaruus et Baba-Yaga pour cause de somnolence tardive, il sera parvenu à cumuler plus de la moitié des résultats des deux têtes de classement en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf(zvig). Si sa ténacité se confirme et s'il parvient à combattre sa somnolence de départ, il sera un adversaire assurément redoutable.



Fort heureusement, le trublion et grand champion incontesté du jeu PurLio n'aura que vaguement pointé le bout de son nez lors de cette saison. Nouveau pageur au génie machiavélique, il avait infligé une lourde déconvenue à Baba-Yaga et Avaruus en remontant follement le classement, suite au défi lancé par l'imprudent Avaruus, qui n'avait lors pas idée du démon qu'il réveillait. PurLio, si tu lis ce message, retourne chez toi. Tu es à la retraite.



Merci à tous les autres membres qui ont participé à cette saison. Nous espérons vous revoir la saison prochaine !









Sorcière, je reconnais ma défaite. Mais prends garde à ton... car j'ouvre le bal 2020 !



https://www.koreus.com/modules/newbb/topic213151-20.html#forumpost2772441



Avaruus : 1

2e place :

Jeu créé à l'origine par @Kevsler

Re: Le Grand Jeu de la Nouvelle Page [Saison 2020] 0 #2

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 10348 Karma: 8898 Je souhaite bonne chance à tout le monde et je regarde, mais de loin, promis ^^

"Et si on est encore en vie demain matin, ça voudra dire qu'on n'est pas mort" (Randy Marsh)



