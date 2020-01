Options du sujet Imprimer le sujet

Camouflage d'une punaise

Camouflage d'une punaise dans la forêt amazonienne en Colombie

Master of Disguise - Stink Bug





Master of Disguise - Stink Bug



Re: Camouflage d'une punaise

Camouflage... Pour moi ça ressemble a du blackface!



Re: Camouflage d'une punaise

C'est un phasme qui fait du black faux-pouce!

