Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un livreur maltraite un ordinateur dans un colis 2 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64008 Karma: 26363 Un livreur USPS maltraite un ordinateur dans un colis





USPS sucks

Contribution le : Aujourd'hui 11:07:09

21210 Re: Un livreur maltraite un ordinateur dans un colis 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 23/08/2015 20:17 Post(s): 3532 Karma: 1863 Ah ben je comprends beaucoup mieux pourquoi les colis que j'envoie à mes clients aux USA arrivent parfois complètement défoncés !

Contribution le : Aujourd'hui 12:07:54

Variel Re: Un livreur maltraite un ordinateur dans un colis 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 9986 Karma: 3450

@21210 a écrit:

mes clients aux USA arrivent parfois complètement défoncés !

Et dit comme ça, c'est-y pas mieux ? Citation :Et dit comme ça, c'est-y pas mieux ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:51:24