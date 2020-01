Dissoudre des pilules dans de l'eau (Macro)

Je viens d'arriver Inscrit: 20/12/2019 16:48 Post(s): 6





Pour commencer, bonne année et meilleurs voeux !



Après avoir vu la série Netflix "How to sell drugs online (fast)", j'avais envie de refaire le générique que je trouvais super cool. Du coup j'ai pris des médicaments et je les ai dissous dans un aquarium. Les plans sont accélérés à 1000% environ. L'image n'est pas parfaite parce qu'avec l'eau il y avait beaucoup de diffraction et le focus était vraiment compliqué à faire.



Bon visionnage





Dissolve Drugs Under Water Salut à tous!Pour commencer, bonne année et meilleurs voeux !Après avoir vu la série Netflix "How to sell drugs online (fast)", j'avais envie de refaire le générique que je trouvais super cool. Du coup j'ai pris des médicaments et je les ai dissous dans un aquarium. Les plans sont accélérés à 1000% environ. L'image n'est pas parfaite parce qu'avec l'eau il y avait beaucoup de diffraction et le focus était vraiment compliqué à faire.Bon visionnageDissolve Drugs Under Water

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:49