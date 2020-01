NSFW: comment motiver la jeunesse à la philanthropie

Je masterise ! Inscrit: 26/03/2012 20:01 Post(s): 3561 Karma: 2415

Mouais...

Les gens donnent pour recevoir des nudes, c'est l'élément déclencheur, je n'admire pas vraiment ces gens désolé.



Et puis elle a donné son compte paypal perso quand elle a vu tout l'argent en jeu.



Je ne lui en veux pas, c'est une amatrice porn qui vient de lancer sa carrière pro en faisant un énorme coup de com.



Mais je vais pas me réjouir de voir que le sexe est ce qui nous domine tous...



...



En vrai j'ai donné et j'ai toujours pas reçu ma photo, je suis dégouté...(joke)

