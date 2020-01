Regarder un panneau publicitaire pour le nouvel an + Un automobiliste force une barrière

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64029 Karma: 26382

Pour le nouvel an, ils ont regardé le compteur d'un panneau publicitaire passer à 0





Watching It Reset for the New Year



Un automobiliste force la barrière d'un parking





Florida Man Rams Parking Garage Gate || ViralHog

