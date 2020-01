Deux vidéos très impressionnantes des incendies an Australie

Je viens d'arriver Inscrit: 25/02/2014 12:07 Post(s): 18

Une femme de 19 tente de sauver sa maison en ignorant les consignes d'évacuation :





Australian woman battles to save home from raging bushfires





Des pompiers se font rattraper par l'incendie qui entoure leur camion :





Australian firefighters capture moment their truck is overrun by a bushfire

