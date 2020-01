Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une voiture montée à l'envers







https://www.facebook.com/Russenverruckten/videos/784613931903842/ Une voiture montée à l'envers qui donne ainsi l'impression d'avancer en reculant.

Contribution le : Aujourd'hui 15:20:22

Petis

Ce genre de blague qui te ferait prendre perpet' en France

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:35

gazeleau

Le mec il en a fait une chaîne à part entière tellement il y a matière: "Verrückten Russen" (= "Russes fous" pour les non-germanophones)

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:13