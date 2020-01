Un insecte plus fort que la tapette

Je viens d'arriver Inscrit: 14/12/2019 05:36 Post(s): 5

Pour ceux qui s’intéressent à la robotique miniature et aux robots mous, les chercheurs suisses de l'EPFL viennent de publier une nouvelle vidéo sur un robot insecte de 4cm pour moins d'un gramme qui est capable de se déformer et donc de résister lorsque qu'on le frappe avec une tapette (à mouche, je précise pour celles et ceux qui auraient l'esprit mal placé)



Bonne journée à vous !





DEAnsect the robotic ant: how it works and what it can do

