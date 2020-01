Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 64054 Karma: 26416









Everyone: The N64 controller is stupid! What a horrible design!



Me: Une utilité pour la manette de la N64Everyone: The N64 controller is stupid! What a horrible design!Me: https://t.co/CdBpn1xUJe

Contribution le : Aujourd'hui 17:49:44