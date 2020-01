Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12504 Karma: 7793

Après 70 ans de services, la Coccinelle de Volkswagen prend sa retraite. À cette occasion, la marque a dévoilé un très beau film sous fond de "Let It Be" des Beatles.



The Last Mile | Beetle

edit wiliwilliam: j'ai mis la vidéo d'origine



Volkswagen dit adieu à sa Beetle avec un joli film d'animation

