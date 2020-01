La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40362 Karma: 14969

Un tabouret prend son envol dans un pub à Horncastle, en Angleterre.





Dude is Barely Late to Sit on Bar Stool || ViralHog homme chute salut !





Un éléphanteau est projeté au sol sur un coup de patte d'un éléphant dans un parc animalier à San Diego, en Californie.





Elephant Knocks Baby Elephant Over || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 04:30:17