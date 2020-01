Première vidéo du crash d'un Boeing 737 en Iran après le décollage

Je masterise ! Inscrit: 25/12/2007 00:19 Post(s): 4595 Karma: 1452





Une première vidéo fait déjà surface :



!! À prendre la vidéo avec des pincettes, elle n'est pas vérifiée !!









#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran







Plus d'information :

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7863359/Ukrainian-passenger-plane-carrying-180-people-crashes-near-Tehran-local-media.html



(Désole, lien anglais, ce n'est pas encore apparu dans la presse Française) Il n'y a même pas une heure auparavant (à l'heure oú j'écris), un Boeing 737 en route pour l'Ukraine s'est écrasé tout juste après le décollage de l'aéroport de Tehran.Une première vidéo fait déjà surface :#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran https://t.co/kGxnBb7f1q Plus d'information :(Désole, lien anglais, ce n'est pas encore apparu dans la presse Française)

