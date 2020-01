Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam nodejs / js / cookie php 1 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 29513 Karma: 7660 Je cherche à récupérer des cookies crées en php lors de la connexion d'un client sur mon serveur nodejs.

J'utilise socket.io et http comme depencies.



En fait j'aimerais que le client envoie ses cookies à la connexion avec le serveur pour l'identifier immédiatement grâce une base de donnée.



Est-ce faisable? j'ai aucune idée de la manière dont je dois procéder.



Actuellement, je fais un socket.emit avec un prompt rempli par le client.

J'aimerais que le socket.emit se fasse sans interaction avec la personne (genre un autolog), et j'aimerais utiliser un cookie qui existe déjà mais généré par un script php ultérieurement :S.



Si ça vous parle...

Contribution le : Aujourd'hui 12:58:37

_________________