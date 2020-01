Un chat voit un véto

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40375 Karma: 14989

Un chat se cache dans les bras de son maître en voyant le vétérinaire.





Cat Hides Face in Crook of Owner's Arm at Seeing The Vet - 1094838

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:23