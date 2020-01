Femme vs Feu d'artifice

Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40375 Karma: 14989 Une femme oublie quelque chose en tirant un feu d'artifice.





Liveleak.com - Stupid girl playing with fireworks main

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6636 Karma: 16659 Qui peut encore nier qu'elles ne sont pas faites comme nous???

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 2793 Karma: 1964 @koikoi_koi là il faut avouer que .... c'est difficile à contredire ...

C'est qui "nous" ? Citation :C'est qui "nous" ?

Nous, c'est le goût Citation :Nous, c'est le goût

