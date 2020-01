Options du sujet Imprimer le sujet

Une grande poche qui contient une multitude de pochettes.

Infinite pockets





Infinite pockets

gazeleau Re: Poche infinie

C'est génial!

Peut-être inutile ou futile, à part pour ranger ses timbres, mais génial.

aioren Re: Poche infinie

Je poste trop Inscrit: 07/09/2004 22:27 Post(s): 13216 Karma: 2863





C'est une belle allégorie du système universel de retraite à points.

LeFreund Re: Poche infinie

- eh tu peux me passer 50 balles?

- oui prends les dans ma poche, celle de droite



- oui prends les dans ma poche, celle de droite

