Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 Clément Viktorovitch analyse les vœux d'Emmanuel Macron 0 #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1084 Karma: 2434

Clément Viktorovitch : Les vœux d'Emmanuel Macron - Clique - CANAL+



On a déjà vu Clément Viktorovitch sur Koreus, quand il analysait la rhétorique de Jean-Michel Blanquer, ou quand il donnait une leçon de journalisme à Pascal Praud.

Contribution le : Aujourd'hui 21:20:25