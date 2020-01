Thinkerview reçoit l'humoriste suisse Thomas Wiesel

Help Desk Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25390 Karma: 12544

@schnapss Oui pareil, je l'avais écouté hier aussi et je le trouvais très bien. Il est honnête sur son pays et sur lui-même.



Et son je trouve son idée de clasher (toujours avec humour avant tout) les entreprises/milieux professionnels où il est invité, très original et bien trouvé. Je le trouve bien marrant dans ce jeu

Contribution le : Aujourd'hui 11:29:52