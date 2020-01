Help Desk Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25393 Karma: 12560



La cause : Un champignon pénètre le tronc d'un arbre par le biais d'une écorchure dans le tronc. Il envahit le centre du tronc et des branches pour détruire progressivement la structure et affaiblir l'arbre





Fluid trapped inside a tree with heart rot



Source Du sang coule d'un arbre (maladie fongique)La cause : Un champignon pénètre le tronc d'un arbre par le biais d'une écorchure dans le tronc. Il envahit le centre du tronc et des branches pour détruire progressivement la structure et affaiblir l'arbreFluid trapped inside a tree with heart rot

Contribution le : Aujourd'hui 11:50:22