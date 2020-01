Options du sujet Imprimer le sujet

Alex333 Satisfaisant : Enlever la neige de panneaux solaires sur un toit 2 #1

Help Desk Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25393 Karma: 12559







Source Satisfaisant : Enlever la neige de panneaux solaires sur un toit

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:33

ZzZzZ Re: Satisfaisant : Enlever la neige de panneaux solaires sur un toit 0 #3

Je m'installe Inscrit: 21/04/2019 07:48 Post(s): 202 Karma: 208

@Variel a écrit:

C'est un peu primitif comme technologie de déneigement, non ?



C'est pas faux, mais ça va être très dur de trouver un "outil moderne" qui fasse mieux. Citation :C'est pas faux, mais ça va être très dur de trouver un "outil moderne" qui fasse mieux.

Contribution le : Aujourd'hui 12:44:55