Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Que peut-on faire avec un doigt en plus ? 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4912 Karma: 3608



https://www.reddit.com/r/WTF/comments/elrd1x/postaxial_polydactyly/?utm_source=share&utm_medium=web2x



Pas grand chose, manifestement.^^



Une main à six doigts (polydactylie). Pas grand chose, manifestement.^^Une main à six doigts (polydactylie).

Contribution le : Aujourd'hui 15:19:18

Mamethis Re: Que peut-on faire avec un doigt en plus ? 1 #2

Je m'installe Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 323 Karma: 394

@Avaruus a écrit:

Une main à sex doigts (polydactylie).



Tu sembles quand même avoir ta petite idée... Citation :Tu sembles quand même avoir ta petite idée...

Contribution le : Aujourd'hui 15:47:16