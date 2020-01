Reine des neiges 2 ... ou presque (en anglais)

Options du sujet Imprimer le sujet

jopopmk





Version alternative de la Reine des neiges 2

Avaruus

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4912 Karma: 3608 Pas mal du tout ! Le moment avec Salamèche, le bonhomme de neige et Mortal Kombat m'a fait marrer.^^ Et les références à DBZ sont pas mal.

