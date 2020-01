Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Ne jamais se mettre un pivert à dos

Inscrit: 10/02/2018



Un pivert tente de trouer le mur de la chambre d'un homme qui l'a manifestement mis en colère. La méthode semble efficace.

Aujourd'hui 15:26:05

Variel

Inscrit: 08/01/2009
Ne jamais se mettre un pivert à dos mais plutôt un pivert à dents.

Aujourd'hui 15:53:18