Scène de vie chez Zertyy

Une chèvre joue avec un humain, quand un singe bagnard débarque pour embêter la chèvre. Soudain un suricate bondit pour chasser le singe : il retourne ensuite jouer avec son autre copain suricate. Mais le singe revient embêter la chèvre en l'attrapant par les cornes. Pendant ce temps, un lion observe avec flegme tout ce petit monde, allongé dans un coin de la pièce.

