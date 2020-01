Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une église s'écroule à cause d'un séisme 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 4912 Karma: 3609



A Porto Rico, un homme est en train de filmer les dégâts subis par une église lors d'un séisme quand la réplique arrive.



Ça doit vraiment être impressionnant de ressentir ces secousses. Cela dit les gens n'ont pas l'air très inquiets, ils doivent être habitués.

Contribution le : Aujourd'hui 15:52:44