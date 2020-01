Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Montpellier: ça s'éSharpe pour des TV à prix cassé. - feat Yazguen 1 #1

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1380 Karma: 1073



Certains en prenant plusieurs et demandant en caisse à payer le prix affiché.



La sécurité débordée, la police est venu en renfort, les clients refusant de quitter le magasin. L'évacuation a duré jusqu'à 1h du mat'



twitter







Europe1



Que dit le droit du consommateur sur les erreurs de prix ?

Cette loi s'applique-t-elle lorsque de mauvaise foi on est venu en prendre 8 d'un coup ?



