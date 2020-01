Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un mini Cybertruck tracte une Mercedes

Webhamster

Un enfant dans un mini Cybertruck tracte une Mercedes





Contribution le : Aujourd'hui 16:05:20

Avaruus Re: Un mini Cybertruck tracte une Mercedes

Un enfant dans un mini Cybertruck écrasé par une Mercedes.^^

"Il a voulu refaire l'expérience sans moi," explique son père.

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:43