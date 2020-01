Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Fail Mouton + Dark Vador + Streamer + Kayak 3 #1

Un mouton essaie de sauter une barrière et manque son coup. Il regarde ensuite autour de lui... "Merde, j'étais filmé !" peut-on lire au-dessus de sa tête.













Une fin alternative au célèbre combat Dark Vador VS Obiwan Kenobi.















Le streamer/youtuber puggapillar tombe de sa chaise en jouant à un jeu. Le contenu de l'étagère qu'il percute lui tombe dessus.

















