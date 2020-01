Une fille questionne sa mère

Options du sujet Imprimer le sujet

Une fille fait une excellente blague à sa mère.



Fille : Mam' ?

Mère : Oui, ma chérie ?

Fille : Qu'est-ce qui commence par un "V" et permet aux filles d'avoir tout ce qu'elles veulent ?

Mère : Cassidy...

Fille : Quoi ? C'est quoi ?

Mère : Vraiment ?

Fille : C'est quoi ?

Mère : Vagin.

Fille : Non ! C'est sa voie !



[La mère imite ensuite le cri d'un oiseau tropical en se mettant les mains sur le visage, mais je ne sais pas trop pourquoi.]

