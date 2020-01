ADPRIP insolite

Je viens d'arriver Inscrit: 11/09/2015 12:37 Post(s): 35





Ceci est un post citoyen, et ne se revendique d'aucun parti.

Si vous râlez pour les autoroutes, vous pouvez agir sur les aéroports.

Si l'information ne vous a pas été transmise, sachez que ce n'est pas une pétition comme une autre.

Elle fait suite à l'initiative de 248 parlementaires (députés + sénateurs), et c'est une première dans la 5ème république.

Si 10% des votants est atteint (soit 4,7 millions environ), il devrait s'ensuivre un référendum.

Si jamais vous êtes contre la privatisation n'hésitez pas à parler du RIP (référendum d'initiative partagée) autour de vous



Je laisse place au débat, s'il a lieu (je suis pour ma part fortement contre et enclin à argumenter ma position). Petit lien insolite pour ceux d'entre vous, de nationalité française, qui voudrait s'opposer à la privatisation des aéroports de Paris : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1 (il faut se munir d'un passeport/carte d'identité, et cela prend au maximum 5 minutes)Ceci est un post citoyen, et ne se revendique d'aucun parti.Si vous râlez pour les autoroutes, vous pouvez agir sur les aéroports.Si l'information ne vous a pas été transmise, sachez que ce n'est pas une pétition comme une autre.Elle fait suite à l'initiative de 248 parlementaires (députés + sénateurs), et c'est une première dans la 5ème république.Si 10% des votants est atteint (soit 4,7 millions environ), il devrait s'ensuivre un référendum.Si jamais vous êtes contre la privatisation n'hésitez pas à parler du RIP (référendum d'initiative partagée) autour de vousJe laisse place au débat, s'il a lieu (je suis pour ma part fortement contre et enclin à argumenter ma position).

Contribution le : Aujourd'hui 16:35:59