Un homme s'évanouit pendant l'accouchement de sa femme

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1385 Karma: 1076

On rigole, on rigole, ... mais le jour où on y est, on fait pas le fier.



Lorsque le chirurgie-obstétricien vous dit d'aller manger avant l'accouchement et insiste, c'est parce qu'il espère ne pas avoir à perdre de temps à vous ramasser.

Contribution le : Aujourd'hui 17:16:51