Déneigement rapide

Inscrit: 09/10/2011 11:09

Snow Removal Time Lapse || Viralhog

Contribution le : Aujourd'hui 19:01:22

#2

Inscrit: 26/11/2005 17:41
La vie en accélérée est tellement satisfaisante.

Contribution le : Aujourd'hui 19:03:17

#3

Inscrit: 08/01/2009 15:53
23 minutes… Feignasse.

Je traverse la rue et je te déneige ça en 42 secondes.

Contribution le : Aujourd'hui 19:18:16

#4

Inscrit: 26/10/2012 20:10
Mais c'est chez lui? Il a une allée aussi grande? On dirait limite une piste d'atterrissage!

Contribution le : Aujourd'hui 19:30:16

#5

Inscrit: 04/02/2014 12:29
Y'a rien comme neige en plus...

Contribution le : Aujourd'hui 19:31:18